В Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание для мелких взяточников

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В России необходимо ужесточить наказание за мелкие взятки, сопряженные с вымогательством. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Он подчеркнул, что не всегда тяжесть содеянного определяется размером взятки.
Краснов сообщил, что в ведомстве уже подготовили законопроект, предусматривающий усиление ответственности для тех, кто для реализации преступных намерений выбирает крайне опасные формы криминального поведения.
"Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое – когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями", – сказал Краснов в интервью РИА Новости.
Генпрокурор подчеркнул, что оба сценария являются неприемлемыми, однако угрозы, по его мнению, должны повлечь за собой более суровое наказание.
Ранее Генпрокуратура РФ зафиксировала рост числа преступлений коррупционной направленности: в 2021 году их произошло 24,5 тысячи, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Почти половина всех случаев пришлась на взяточничество – 12,1 тысячи. При этом в трети случаев размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.
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