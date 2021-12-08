Сотрудника ОМВД по району Гольяново подозревают во взяточничестве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Один из сотрудников ОМВД по району Гольяново в Москве подозревается во взяточничестве. Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве обратился мужчина. Он сообщил, что некий гражданин предложил ему избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение, используя связи в правоохранительных органах.
Подозреваемого задержали в ходе спецоперации при передаче денег.
"Также на причастность к указанному противоправному деянию проверяется один из сотрудников ОМВД России по району Гольяново города Москвы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при подтверждении вины сотрудник ОМВД по району Гольяново понесет наказание в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве.
По версии следователей, подозреваемая предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.
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