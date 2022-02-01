Мягкий февраль без сибирских морозов ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за преобладающего западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения февраль в Москве ожидается довольно мягким, без сибирских морозов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, среднемесячная температура составит около минус 5 градусов.
"По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в последний месяц зимы на 2–4 градуса превысит многолетние значения при норме ночью – минус 11,1, днем – минус 4,2 градуса", – приводит слова метеоролога РИА Новости.
Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, уточнил синоптик. К середине февраля прогнозируется одно арктическое вторжение, из-за которого температура воздуха может ненадолго вернуться в климатическое русло. Однако в конце календарной зимы станет немного теплее показателей метеостатистики.
"При этом осадков выпадет как минимум положенная норма, которая составляет 36 миллиметров, как максимум – немного превысит ее, но не более чем на 10%. Наибольший вклад – до 40% от месячного объема", – добавил он.
Наиболее теплый февраль прогнозируется в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что на всей территории России, за исключением Чукотки, температура будет выше или около нормы.
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