Мягкий февраль без сибирских морозов ожидается в Москве

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Из-за преобладающего западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения февраль в Москве ожидается довольно мягким, без сибирских морозов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, среднемесячная температура составит около минус 5 градусов.

"По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в последний месяц зимы на 2–4 градуса превысит многолетние значения при норме ночью – минус 11,1, днем – минус 4,2 градуса", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, уточнил синоптик. К середине февраля прогнозируется одно арктическое вторжение, из-за которого температура воздуха может ненадолго вернуться в климатическое русло. Однако в конце календарной зимы станет немного теплее показателей метеостатистики.

"При этом осадков выпадет как минимум положенная норма, которая составляет 36 миллиметров, как максимум – немного превысит ее, но не более чем на 10%. Наибольший вклад – до 40% от месячного объема", – добавил он.

Наиболее теплый февраль прогнозируется в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что на всей территории России, за исключением Чукотки, температура будет выше или около нормы.