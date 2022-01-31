Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

К середине недели в столичном регионе на смену снегопадам и относительно теплой погоде придут морозы. В пятницу, 4 февраля, ночью похолодает до -20 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

"В ночь с понедельника на вторник, с 31 января на 1 февраля, с новолунием произойдет не только передача январского правления февралю, но и смена синоптических процессов. Высотный циклонический вихрь начнет активно пробиваться на северо-восток, оставляя столичный регион в своей тыловой части, где портить обстановку снежными зарядами продолжат холодные фронты", – говорится в сообщении.

Во вторник сугробы увеличатся еще на один сантиметр. Температура воздуха будет по-прежнему выше нормы – -6...-1 градус. Однако уже в среду, 2 февраля, осадки утихнут, а воздух начнет остывать. Ночью термометры покажут -5...-3 градуса, а днем опустятся до -6...-8 градусов.

В эти дни продолжит расти атмосферное давление: в четверг, 3 февраля, оно вернется к климатической норме. В ночь на 3 февраля мороз будет доходить до -16...-18 градусов, а днем – до -5...-10 градусов. В пятницу Москва окажется под влиянием антициклона. В ночные часы мороз окрепнет до -20 градусов, днем будет чуть теплее – от -10 до -15 градусов, что ниже средних показателей последних лет.

Передышка от снегопадов тем не менее будет недолгой, предупреждают синоптики. Уже в выходные в части Европейской России вернутся атлантические циклоны, которые снова принесут осадки.

В понедельник в Москве продолжился снегопад, который накануне в город принес циклон "Надя". Ожидается, что по итогам двух дней в столице выпадет 25% месячной нормы осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса, что на 8–10 градусов выше климатической нормы.

