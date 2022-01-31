Синоптик пообещал жителям Центральной России комфортную погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В регионах Центральной России ожидается похолодание до -5 градусов в связи с влиянием антициклона, который также приведет к установлению безветренной солнечной погоды без осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

"Со среды, 2 февраля, атмосферное давление будет подниматься, а температура – падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до -7...-8 градусов, а днем будет около -5 градусов. Ветра почти не будет, погода будет комфортной", – заявил синоптик.

По словам Вильфанда, такие метеорологические изменения произойдут под влиянием отрога антициклона, который обоснуется в регионе в ближайшие дни.

В воскресенье, 30 января, Москву накрыл очередной снегопад. Осадки в столицу принес циклон "Надя". В понедельник, 31 января, он достигнет своего пика. Ожидается, что по итогам двух дней в столице выпадет 25% месячной нормы осадков.

Как ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ко вторнику, 1 февраля, высота сугробов может достичь 50–52 сантиметров, что близко к рекорду 1956 года. Тогда в этот же день высота снежного покрова достигала 56 сантиметров.

