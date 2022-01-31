Москву накрыл снегопад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву накрыл очередной снегопад. Накануне осадки в столицу принес циклон "Надя". В понедельник он достигнет своего пика. Ожидается, что по итогам двух дней в столице выпадет 25% месячной нормы осадков.

Как ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ко вторнику высота сугробов может достичь 50–52 сантиметров, что близко к рекорду 1956 года. Тогда в этот же день высота снежного покрова достигала 56 сантиметров. Снег продолжит идти до выходных: к середине недели его интенсивность уменьшится, а к субботе он прекратится.

Между тем температура воздуха 31 января и 1 февраля в Москве будет климатически соответствовать температурному фону 8 марта. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+2 градуса: это на 8–10 градусов выше климатической нормы. Из-за прогнозируемой гололедицы до 22:00 вторника в городе действует предупреждение о желтом уровне погодной опасности продлили.

Работа городских служб

На фоне непогоды в Москве усиленно работают городские службы. Они круглосуточно отслеживают состояние дорог и при необходимости подметают их.

Несмотря на работу снегоуборочной техники, в сложных погодных условиях автомобилистов просят быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.

Транспортная ситуация

В настоящее время ситуация на столичных дорогах оценивается в три балла. К вечеру ожидается ее ухудшение до шести баллов. Движение будет затруднено преимущественно в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

На 85-м и 90-м километрах МКАД ограничено движение из-за строительных работ. То же самое касается Рижской и Лужнецкой эстакад, участка Волгоградского проспекта в районе дома 45.

В час пик водителям порекомендовали использовать общественной транспорт и заранее планировать свои маршруты.

Ситуация в аэропортах

На фоне метели отменяются и задерживаются рейсы в столичных аэропортах. В частности, во Внуково задержано пять самолетов, а в Домодедово – семь. Наиболее неблагоприятная ситуация развивается в Шереметьево: там отменили 21 рейс, еще 6 задерживаются.

