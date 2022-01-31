В Москве продлили предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действие предупреждения о погодной опасности продлили в столичном регионе. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра РФ.

Предыдущее предупреждение действовало в Москве и области до вечера понедельника, 31 января. При этом обновленное сообщение об опасности актуально до 22:00 вторника.

"Желтый (уровень. – Прим. ред.) – погода потенциально опасна", – отметили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что сугробы в Москве могут вырасти почти до рекордных значений 1956 года. По прогнозам специалистов, снегопад прекратится лишь к субботе, 5 февраля.

До этого также стало известно, что пришедшие в Москву накануне циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в первый день новой рабочей недели. Ожидается, что в понедельник в городе выпадет до 7 миллиметров осадков.