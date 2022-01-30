Сугробы в Москве могут вырасти почти до рекордных значений 1956 года

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Высота сугробов в Москве из-за циклона "Надя" ко вторнику, 1 февраля, может достичь полуметра, что близко к рекордным значениям 1956 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram-аккаунте.
"Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50–52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 сантиметров", – написал синоптик.
Он уточнил, что погода в Центральной России начнет портиться вечером 30 января, в московском регионе в ближайшие сутки выпадет до 4 миллиметров осадков, видимость местами может ухудшиться до 1 километра.
"Наступающий североатлантический циклон "Надя" будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесет снега вдвое больше. <...> За двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы", – сообщил Тишковец.
По словам метеоролога, менее интенсивнее снег будет идти в середине недели, а к субботе, 5 февраля, он должен прекратиться.
Ранее сообщалось, что циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.
Заммэра столицы Петр Бирюков предупредил, что начавшийся в Москве снегопад продлится четыре дня. В связи с этим коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 12,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.
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