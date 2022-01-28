Начавшийся в Москве снегопад продлится четыре дня – Бирюков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Начавшийся в Москве снегопад продлится четыре дня, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы города вновь приведены в повышенную готовность, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города – проезд транспорта и проход пешеходов по всем магистралям и тротуарам, участкам и на дворовых территориях. Работа будет проводиться в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", – сказал он.

Бирюков уточнил, что для ликвидации последствий непогоды привлечено 12,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.

В связи с непогодой столичная Госавтоинспекция подготовила набор правил для москвичей. В частности, автовладельцам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля, следить за ситуацией и обстановкой на дорогах, избегать резких маневров.

