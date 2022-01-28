Начавшийся в Москве снегопад продлится четыре дня – Бирюков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Начавшийся в Москве снегопад продлится четыре дня, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные службы города вновь приведены в повышенную готовность, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города – проезд транспорта и проход пешеходов по всем магистралям и тротуарам, участкам и на дворовых территориях. Работа будет проводиться в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", – сказал он.
Бирюков уточнил, что для ликвидации последствий непогоды привлечено 12,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.
Ранее сообщалось, что циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.
Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.
В связи с непогодой столичная Госавтоинспекция подготовила набор правил для москвичей. В частности, автовладельцам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля, следить за ситуацией и обстановкой на дорогах, избегать резких маневров.
В Москве за пять дней выпадет до 20 мм осадков
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