В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действие желтого уровня погодной опасности продлили в Москве и области. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

"Гололедица, погода потенциально опасна", – указали в сообщении.

Синоптики уточнили, что предупреждение теперь действует до 20:00 понедельника, 31 января.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье. Причиной стали порывистый ветер, метель и гололедица.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в конце января и начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода. В частности, в понедельник в городе ожидается от нуля до 2 градусов мороза.