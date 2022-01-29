Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за ветра и гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, метели и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Из данных прогностической карты учреждения следует, что предупреждение о гололедице действует до 13:00 31 января. Желтый уровень опасности из-за ветра объявлен в период с 05:00 до 15:00 30 января. Порывы будут достигать до 17 метров в секунду.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что в субботу жителей столицы ждет облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха составит от –2 до –4 градусов.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в конце января и начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода.
Последняя суббота января станет самой снежной в Москве
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