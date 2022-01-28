Синоптики предупредили о возможной оттепели в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 31 января, может достичь оттепельных значений. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Наступает кульминация зимы. Однако сильных морозов в столичном регионе можно не опасаться – температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на 6–7 градусов", – говорится в сообщении.

При этом синоптики предупредили, что снегопад в ближайшие дни в столице не прекратится, в связи с этим увеличатся сугробы. Также ожидаются метели, усиление ветра и гололедица.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков предупредил, что начавшийся в Москве снегопад продлится четыре дня. В связи с этим коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 12,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

Ожидается, что циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в начале следующей недели. В понедельник выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.

