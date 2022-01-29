В Москве в субботу ожидается облачная погода и небольшой снег

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Облачная погода, небольшой снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Нас ожидает облачная погода, местами небольшой снег. Температура будет выше нормы. В Москве от –2 до –4 градусов, по области –1–6," – сказал синоптик.

Ветер ожидается юго-восточный, слабый. Его порывы будут достигать от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в конце января и начале февраля в столице ожидается мартовская температура. Среднесуточная температура будет близка к –3 градусам.