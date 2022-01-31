Снег и гололедица прогнозируются в Москве в последний день января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная и снежная погода прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 31 января. Такая информация приводится на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным специалистов, днем температура воздуха в столице составит от -2 до 0 градусов. При этом в ночь на вторник она существенно не поменяется.

В городе прогнозируется ветер с порывами от 6 до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления закрепится на отметке 732 миллиметра ртутного столба.

В Московской области в понедельник температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. В ночные часы в регионе похолодает до 5 градусов мороза.

Ранее в Москве продлили предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы. Оно актуально до 22:00 вторника, 1 февраля.

До этого сообщалось, что сугробы в Москве могут вырасти почти до рекордных значений 1956 года. По прогнозам специалистов, снегопад прекратится лишь к субботе, 5 февраля.