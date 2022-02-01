Голикова рассказала о развитии системы тестирования на инфекции в России

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Через два года подавляющее большинство россиян сможет получать результаты тестирования на различные инфекции в течение суток после взятия биоматериала. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания правительства по социально-экономическим вопросам.

"К 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Внедрим быстрые тесты для 43 инфекций, ускорив оказание помощи", – сказала Голикова.

Замглавы кабмина также добавила, что в текущем году планируется расширить географию изучения опасных инфекций за рубежом, что позволит лучше прогнозировать развитие эпидемий. Кроме того, будут созданы четыре дополнительные платформы, позволяющие быстро создавать вакцины против новых заболеваний.

Ранее в ФАС пообещали проверить справедливость цен на ПЦР-тесты. В последние недели их востребованность выросла более чем в два раза. При этом одно тестирование обходится примерно в две тысячи рублей, тогда как эксперты отмечают, что их стоимость не должна превышать 800–1 000 рублей. Подобная ситуация наблюдалась и летом 2021 года, однако тогда ведомство нарушений не выявило.

В Кремле между тем заинтересовались сообщениями об увеличении стоимости ПЦР-тестов в некоторых субъектах РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что власти обязательно обратят внимание на сложившуюся ситуацию.

