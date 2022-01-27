Подмосковным врачам начнут доплачивать за привлечение к работе новых специалистов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Подмосковье стартовала программа "Приведи друга", в рамках которой врачи смогут получить единоразовую выплату за привлечение знакомого к работе в системе здравоохранения. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, профессиональный хирург или онколог, уролог", – цитирует его Агентство "Москва".

Воробьев уточнил, что каждый медик, который приведет работать в одно из медучреждений региона знакомого специалиста, получит поощрение в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В конце декабря прошлого года стало известно, что в первом полугодии текущего года правительство РФ выделит свыше 128,5 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи, а также сотрудники стационарных соцорганизаций.

