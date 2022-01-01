Путин подписал указ о награждении медработников за борьбу с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин подписал указ о награждении медицинский работников за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, орденом Пирогова награждены 18 медиков, 17 из них работают в подмосковных больницах.

Кроме того, девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве получат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". А медаль Луки Крымского получат 36 сотрудников учреждений здравоохранения столицы и Подмосковья.

Ранее Путин поручил правительству установить двойную выплату медикам, которые работают с больными коронавирусом, за дежурство в новогодние праздники. Выплаты получат также работники медорганизаций, которые контактируют с больными коронавирусом, и социальные сотрудники стационарных учреждений.

Кроме того, в Госдуме предложили материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронавирусом. Депутат Василий Власов напомнил, что на протяжении всего года работники системы здравоохранения помогают сотням тысяч пациентов с COVID-19.

