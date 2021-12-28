Правительство выделит 128 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

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Российское правительство выделит на первое полугодие 2022 года свыше 128,5 миллиарда рублей для медиков, которые борются с COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"За работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере", – сказал премьер.

Он уточнил, что выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи, а также сотрудники стационарных соцорганизаций.

Кроме того, почти 3,5 миллиарда рублей пойдут на предоставление в 2022 году страховых выплат медработникам. Эти средства назначаются в случае, если медик сам пострадает, оказывая помощь пациенту с коронавирусом.

Ранее Владимир Путин поручил правительству установить двойную выплату медикам, которые работают с больными коронавирусом, за дежурство в новогодние праздники. Выплаты получат также работники медорганизаций, которые контактируют с больными коронавирусом, и социальные сотрудники стационарных учреждений.

Кроме того, в Госдуме предложили материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронаврусом. Депутат Василий Власов напомнил, что на протяжении всего года работники системы здравоохранения помогают сотням тысяч пациентов с COVID-19.

