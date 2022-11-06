Эксперт: музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Посвященный параду 1941 года интерактивный музей, который работает в эти выходные на Красной площади очень полезна молодому поколению россиян. Таким мнением в беседе с Агентством "Москва" поделился лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

"Эта выставка крайне своевременна и крайне полезна. Когда сюда приходят родители с детьми-грудничками – им самим немного за 20, и эта выставка имеет для них большое значение. Придет время, и они расскажут своим детям об этом периоде", – сказал он.

Клинцевич отметил, что и сам осмотрел экспозицию. По его словам, там ощущается атмосфера 1941 года.

В свою очередь председатель столичного отделения ДОСААФ России Вячеслав Ниниченко, выразил уверенность в том, что текущая выставка на Красной площади позволит передать молодым людям основные ценности Российского государства.

"Сегодняшнее мероприятие оно о том трагическом периоде нашей страны, когда все "цивилизованные" государства, ринулись делить Россию. Именно 1941 год был тем годом, который развеял эти мифы. <...> Наша задача передать молодежи те корневые устои нашего государства. Под духовным единством власти и народа мы побеждали в самые тяжелые минуты", – заявил Ниниченко.

Депутат Госдумы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов между тем назвал парад 1941 года важным событием российской истории, показавшим стойкость русского народа.

"Весь мир оценил мужество нашего руководства и воинов. И вот этот парад стал символом несгибаемости нашего народа и залогом будущей победы", – заметил парламентарий.

7 ноября в России отмечается 81-я годовщина парада 1941 года. По этому случаю в Москве подготовили целый ряд праздничных мероприятий. В частности, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный истории обороны российской столицы.



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