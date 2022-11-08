Москвичи не увидят лунное затмение из-за облаков – синоптик

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Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что жители столицы не смогут наблюдать полное лунное затмение 8 ноября из-за облаков, которые затянули небо над Москвой.

"В Москве Луна должна была показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, в 16:56 Луна выйдет из полутени Земли и засияет в полную силу. Небо полностью закрыто облаками, поэтому никакого затмения мы сегодня не увидим", – передает РИА Новости ее слова.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что жители столицы смогут увидеть только финальную фазу полного лунного затмения. Специалисты объяснили, что москвичи не увидят основную часть затмения, поскольку в этот момент Луна в городе будет не видна.

Отмечалось, что для наблюдения полной фазы затмения наилучшие условия должны были сложится на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и севере Гренландии.

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