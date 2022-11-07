Москвичи смогут увидеть финальную фазу полного лунного затмения 8 ноября

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

В Московском планетарии предупредили, что жители столицы смогут увидеть только финальную фазу полного лунного затмения, которое произойдет 8 ноября.

Москвичи не увидят основную часть затмения, поскольку в этот момент Луна в городе будет не видна. Затмение начнется в 11:01 по московскому времени и завершится в 17:56. В 13:59 будет максимальная фаза.

"В Москве практически все время затмения Луна находится под горизонтом. Она покажется над ним только к концу полутеневых фаз затмения, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56)", – объяснили в планетарии.

Для наблюдения полной фазы затмения наилучшие условия сложатся:



на востоке России;

в акватории Тихого океана;

на западе Северной Америки;

на севере Гренландии.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила феномен красной Луны в Москве, который жители столицы могли наблюдать в ночь на 17 октября. По ее словам, это связано с увеличением влажности воздуха под влиянием теплого атмосферного фронта.

Эксперт объяснила, что воздух был довольно насыщен влагой и в нем преобладали красные участки спектра. Поэтому Луна была такого необычного цвета. Когда в Москве сухой воздух в антициклоне, то Луна бывает желтая, добавила она.

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