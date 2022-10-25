Эксперт объяснила, почему люди боятся солнечных затмений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На протяжении многих веков люди верили в мистическое значение солнечного затмения, что в последствии передалось будущему поколению, считает кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

По ее словам, человек не может избавиться от того опыта, который был в прошлом.

"<…> и у нас могут быть иррациональные страхи и какая-то тревожность в это время", – отметила эксперт в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Лысакова уточнила, что речь идет скорее о том, что человечество объединяет коллективное бессознательное. По ее мнению, в потоке бурного обсуждения солнечного затемнения многие переживания могут передаваться от человека к человеку. Поэтому некоторые особенно сильно ощущают панику и страх, отметила эксперт.

"Поэтому советую держать себя в руках, вспоминать, что мы живем в 21 веке, что мы сильнее многих обстоятельств в этой жизни", – заключила Лысакова.

Во вторник, 25 октября, в столичном регионе можно было увидеть частичное солнечное затмение. Пик явления пришелся на 13:38, в 14:51 оно закончилось.

Солнце закрылось примерно на 71%. Эксперты рекомендовали всем наблюдателям использовать специальную защиту для глаз.

Москвичи поделились фотографиями солнечного затмения

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