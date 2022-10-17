Метеоролог объяснила феномен красной Луны в Москве

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"/Иван Тимошенко, КЦ "Южный"

Красная Луна, которую жители Москвы могли видеть минувшей ночью, наблюдается в связи с увеличением влажности воздуха под влиянием теплого атмосферного фронта, рассказала главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас приближается теплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас Луна желтая", – заявила она.

Позднякова пояснила, что в настоящее время повышенная влажность воздуха фиксируется в центре Европейской России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе не исключено появление первых снежинок по ночам.

Он отметил, что снег если и будет, то только в воздухе и только ночью, поэтому увидеть его не получится. Также Вильфанд рассказал, что в целом на следующей неделе осадки в столице будут в виде "осенних нудных дождей".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!