Дождь и до 11 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве и области в понедельник, 17 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 8–10 градусов, а по области – 6–11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе не исключено появление первых снежинок по ночам. Он добавил, что снег если и будет, то только в воздухе и только ночью, поэтому увидеть его не получится. Также Вильфанд рассказал, что в целом на следующей неделе осадки в столице будут в виде "осенних нудных дождей".



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