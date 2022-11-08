Путин заявил, что поддержка государством семей с детьми должна становиться более весомой

Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой. Зарплаты людей должны расти быстрее, чем увеличиваются цены. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.

По словам президента, главная задача – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей. Путин также заявил, что люди должны иметь возможность увеличивать свои доходы и самостоятельно, в том числе за счет повышения квалификации или освоения новой профессии.

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