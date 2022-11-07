В Сочи проведут проверку жилых домов с балконами – власти

В Сочи проверят все дома, где есть балконы такой же конструкции, как и рухнувший на Донской улице. Об этом заявили в городской администрации.

В результате обрушения балкона жилого дома погибли три человека. Инцидент произошел вечером 6 ноября.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура намерена проверить состояние дома, где произошло обрушение и дать оценку работы управляющей компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.