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Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев в Псковской области. Они заявили, что видели телеведущую на пограничном переходе между Россией и Латвией.

Ранее о том, что Собчак скоро снова будет в стране, заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Об отъезде журналистки стало известно после того, как по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей арестовали ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также светского хроникера, экс-главреда Tatler Ариана Романовского.

В доме Собчак прошли обыски. После этого очевидцы сообщили, что она пешком пересекла пункт пропуска на границе Белоруссии и Литвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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