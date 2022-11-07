11:56Происшествия
Россиян не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Танзании
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Граждан России не было на борту самолета, упавшего в озеро Виктория в Танзании, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме.
Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория 6 ноября. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу. По некоторым данным, причиной трагедии стали стали плохие погодные условия.
В самолете в момент крушения находились 43 пассажира. В результате ЧП погибли 19 человек. Пострадали по меньшей мере 26 пассажиров.
В Танзании пассажирский самолет потерпел крушение
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