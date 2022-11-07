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17:31

Политика

Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Храпову

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил замглавы МВД России Андрею Храпову звание генерал-полковника полиции. Соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о присвоении спецзваний высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел России. Отмечается, что президент РФ также поручил присвоить специальные звания:

  • генерал-лейтенанта полиции – Андрею Мишагину и Евгению Стасишину;
  • генерал-майора полиции – Александру Арапову, Сергею Басову, Олегу Безсмельницыну, Максиму Ваничкину, Ивану Кокухину, Ивану Костенко, Олегу Мальцеву и Максиму Тихонову;
  • генерал-майора внутренней службы – Алексею Тимофееву;
  • генерал-майора юстиции – Данилу Филиппову.

Ранее Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Александру Лапину. Звание было присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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