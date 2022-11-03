03 ноября, 18:46Политика
Врио командующего войсками ЦВО стал Александр Линьков
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Александр Линьков назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО. Об этом сообщает "Коммерсант-Урал" со ссылкой на пресс-службу военного округа.
Отмечается, что Линьков будет исполнять свои обязанности во время отсутствия генерал-майора Александра Лапина.
Изначально сообщалось, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск, а после в СМИ появилась информация, что его сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр".
Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Александру Лапину. Звания были присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса.
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