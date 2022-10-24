Путин присвоил звание Героя России пехотинцу с позывным Струна

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин присвоил морскому пехотинцу с позывным Струна звание Героя России. Информацией об этом поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, было присвоено", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Пехотинец с позывным Струна прославился в ходе сражений за Мариуполь. Военнослужащий находился в составе 810-й бригады морской пехоты РФ. Он считается героем множества репортажей военкоров, которые часто в своих материалах отмечали его опознавательный знак – красный рюкзак.

Кроме того, пехотинец стал командиром групп спецназа, которые освобождали Мариуполь от бойцов запрещенного в России батальона "Азов". На данный момент известно, что боец подорвался на мине и потерял ногу, сейчас он проходит реабилитацию.

Ранее российский лидер подписал указ о присвоении погибшему во время Великой Отечественной войны Виктору Третьякевичу звания Героя России посмертно. Молодогвардеец какое-то время ошибочно считался предателем.

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