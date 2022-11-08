Путин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сегодняшнюю ситуацию на рынке труда можно назвать стабильной. Об этом заявил Владимир Путин.

"Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне – 3,9%", – цитирует его РИА Новости.

Глава РФ также обратил внимание на то, что в номинале за 8 месяцев 2022 года средняя заработная плата в целом по России стала больше на 12,7%.

По словам Путина, темпы реального роста зарплат в стране еще отстают от роста цен, однако ситуация должна поменяться.

Ранее стало известно, что число безработных в Москве с начала года уменьшилось примерно на 13%. Уточнялась, что при поддержке службы занятости работу нашли порядка 80 тысяч жителей столицы.

Также сообщалось, что с начала 2021 года примерно 3 тысячи горожан с ограниченными возможностями здоровья нашли работу при поддержке экспертов службы занятости населения. Соискателям предлагали как вакансии на специально оборудованные рабочие места, так и позиции с удаленной занятостью.



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