Число безработных в Москве уменьшилось почти на 13% с начала года – Ракова

Число безработных в столице с начала года уменьшилось почти на 13%. При поддержке службы занятости работу нашли около 80 тысяч москвичей. О стабильной ситуации на столичном рынке труда сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, очень помогают рекрутинговые центры, их в Москве уже 12. С помощью этой технологии служба занятости помогает работодателям сократить издержки при найме. А соискателям сервис позволяет найти подходящую работу за один день.

Еще одна технология – открытые отборы. В этом случае гражданин может пройти интервью сразу у нескольких работодателей, выбрать наиболее интересное предложение и получить приглашение на работу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.