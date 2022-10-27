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Общество

Число безработных в Москве уменьшилось почти на 13% с начала года – Ракова

Число безработных в Москве уменьшилось почти на 13% с начала года – Ракова

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Число безработных в столице с начала года уменьшилось почти на 13%. При поддержке службы занятости работу нашли около 80 тысяч москвичей. О стабильной ситуации на столичном рынке труда сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, очень помогают рекрутинговые центры, их в Москве уже 12. С помощью этой технологии служба занятости помогает работодателям сократить издержки при найме. А соискателям сервис позволяет найти подходящую работу за один день.

Еще одна технология – открытые отборы. В этом случае гражданин может пройти интервью сразу у нескольких работодателей, выбрать наиболее интересное предложение и получить приглашение на работу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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