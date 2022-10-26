Заложница "Норд-Оста" дала ряд советов по выживанию во время терактов

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Россиянка Ольга Бадсон-Черняк, которая была в заложниках во время теракта в Театральном центре на Дубровке, дала несколько советов по выживанию. Об этом сообщает "Лента.ру".

Женщина поведала, почему решила рассказать о пережитом опыте. Она отметила, что ее дочь заверила в том, что эта информация нужна людям, чтобы выделить советы, как быть и что делать при "какой-то нехорошей ситуации".

Первое, что нужно сделать, – отойти в сторону и вызвать полицию. Если же человек оказался в центре террористического акта, добавила Бадсон-Черняк, важно беречь свои силы и не паниковать.

"Страх – это нормально, но вот в панической атаке вы можете сделать глупость либо впасть в ступор, когда надо будет бежать", – пояснила женщина.

Она поведала, что во время захвата заложников в театре на Дубровке многие думали, что их освободят через час. Бадсон-Черняк же якобы сразу поняла, что это продлится не одни сутки, поэтому они с мужем спали по очереди.

Женщина рекомендовала задуматься о еде, воде и вещах в карманах. По ее словам, будет удачей, если внутри вещей окажутся конфеты или жвачка с сахаром.

"Мне вот, например, пригодились мои сигариллы вишневые. У меня был портсигар. В нем лежали прекрасные ароматные сигариллы. Я их все раздала людям. Мы их разломали на мелкие кусочки и, нюхая, спасались от ужасного запаха, стоявшего в зале от оркестровой ямы, превращенной в туалет", – сказала Бадсон-Черняк.

Ранее сообщалось, что мужчина с оружием захватил заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси. Правоохранители сразу же оцепили территорию вокруг места происшествия. Позже мужчина в прямом эфире потребовал крупную сумму денег и дал три часа на выполнение своих требований.



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