Дело возбудили в Кемерове по факту захвата заложников в СИЗО № 1

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Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО № 1 в Кемерове. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 206 Уголовного кодекса РФ ("Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц")", – отмечается в сообщении.

Накануне несколько заключенных СИЗО в Кемерове взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения и потребовали встречу с сотрудниками Главного управления ФСИН по региону и прокуратуры. Отмечалось, что все случилось при проверке камер.

Позднее сотрудников исправительного учреждения удалось освободить. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

