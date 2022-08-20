Отчисленный кадет напал с ножом на бывших однокурсников в Аргентине – СМИ

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Фото: Twitter/@mariogaloppo
Кадет, которого отчислили из военного лицея "Генерал Бельграно" в город Санта-Фе в Аргентине, напал с ножом на своих бывших однокурсников, сообщает газета La Nacion.
Инцидент произошел по дороге в учебное заведение. По информации издания, сначала 19-летний молодой человек напал с ножом на 71-летнего водителя микроавтобуса, который перевозил курсантов. Мужчина скончался от полученных травм.
"Затем он ранил тем же ножом троих студентов, которые ехали в фургоне. <...> В этот момент некоторые из курсантов смогли выбраться из фургона. Затем нападавший сбежал", – говорится в публикации.
Отмечается, что злоумышленник попытался скрыться с места происшествия на этом же автобусе. Он взял в заложники одного из сокурсников и заставил его сесть за руль, однако примерно через семь километров полицейским удалось остановить транспортное средство.
По данным Национальной армии, в ходе инцидента трое курсантов получили ранения различной степени тяжести. Они находятся в больнице. Нападавшего задержали. По информации газеты, годом ранее его отчислили из лицея за дисциплинарные нарушения.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на четырех человек и нанес им не менее 9 ударов ножом в одной из больниц Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в хирургическом отделении. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка убийства".
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