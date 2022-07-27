Обвиняемого в нападении с ножом на пациентов больницы в Петербурге арестовали

Фото: СУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу

Виктора Телицина, который обвиняется в нападении с ножом на четырех пациентов больницы № 33, арестовали. Соответствующее решение принял Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

"Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Телицина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью "3" статьи 30 – пункта "а" и части 2 статьи 105 ("Попытка убийства") УК РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый пробудет под стражей до 29 сентября.

Ночью 25 июля пациент больницы № 33 в Колпинском районе напал с ножом на четырех человек и нанес им не менее 9 ударов ножом. Инцидент произошел в хирургическом отделении.