Обвиняемого в нападении с ножом на пациентов больницы в Петербурге арестовали

15:49
Фото: СУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу
Виктора Телицина, который обвиняется в нападении с ножом на четырех пациентов больницы № 33, арестовали. Соответствующее решение принял Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
"Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Телицина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью "3" статьи 30 – пункта "а" и части 2 статьи 105 ("Попытка убийства") УК РФ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый пробудет под стражей до 29 сентября.
Ночью 25 июля пациент больницы № 33 в Колпинском районе напал с ножом на четырех человек и нанес им не менее 9 ударов ножом. Инцидент произошел в хирургическом отделении.
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