Суд обязал жительницу Екатеринбурга вернуть стоматологам коронку зуба и протез

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал жительницу города вернуть стоматологической клинике установленные ей коронку зуба и зубной протез, сообщается на сайте Свердловского областного суда.

При этом женщине будет выплачена компенсация в размере более 700 тысяч рублей за оказание некачественных услуг.

По данным суда, женщина по заключенному договору с клиникой "Дента-Ви" должна была получить терапевтическое и ортопедическое лечение, стоимость услуг составила более 444 тысяч рублей. Врачи клиники не учли особенности анатомического, физиологического и гигиенического состояния зубочелюстной системы и прикуса пациентки, в связи с чем она испытывала дискомфорт в виде трения зубов, а коронки были разного оттенка.



Жительница Екатеринбурга обратилась в суд с просьбой расторгнуть договоры, взыскать с клиники стоимость лечения, неустойку за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф, а также 25 тысяч рублей за услуги экспертов.

Стоматологическая клиника, в свою очередь, подала встречный иск о взыскании неосновательного обогащения в виде установленной на зуб металлокерамической коронки, а также протеза зубов. Кроме того, клиника просила взыскать с пациентки проценты за неосновательное обогащение с января 2021 года до момента его фактического возврата.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования жительницы города, взыскав с клиники 710 300 рублей. При этом встречное исковое заявление клиники также было удовлетворено частично, пациентку обязали вернуть коронку и протез в течение одного года с момента вступления в законную силу решения суда.

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