Россиян предупредили о возможном подорожании стоматологических услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России ожидается подорожание стоматологических услуг из-за западных санкций, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Руководитель крупного стоматологического центра, врач – хирург-стоматолог, лауреат премии правительства РФ в области науки и технологий, кандидат медицинских наук Андрей Жусев рассказал, что в последние годы в стоматологии было проще покупать зарубежное, чем создавать собственное.
"Конечно, у нас в стране остались очаги сопротивления, но их доля на стоматологическом рынке, к сожалению, крайне невелика, а зависимость от импортных поставщиков недопустимо высокая", – рассказал Жусев.
По словам специалиста, оборудование и материалы поступали из-за рубежа. А в нынешней ситуации многие стоматологические клиники будут или массово закрываться, или устанавливать цены, неподъемные для большинства граждан.
Жусев предположил, что некоторые стоматологические услуги и вовсе могут стать недоступными. Он выразил мнение, что основные проблемы начнутся через 3–6 месяцев, когда закончатся запасы зарубежных материалов и запасных частей.
"Однако большое количество стоматологических материалов производятся в Китае. В КНР уже подтвердили поддержку наших взаимоотношений. Теперь главное – расширить наши связи и улучшить логистику, которая также влияет на конечную цену", – отметил эксперт.
Ранее директор сети "Интероптика" Евгений Веселов рассказал, что стоимость очков вырастет непропорционально стоимости линз. Дело в том, что многие сети закупили оправы еще в 2021 году по старому курсу. Он добавил, что повышение курса рубля скажется на новых поставках. При этом, отметил Веселов, после снижения волатильности рубля цены выровняются.
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