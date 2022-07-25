В Санкт-Петербурге пациент больницы напал с ножом на четырех человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пациент больницы № 33 в Колпинском районе (Санкт-Петербург) напал с ножом на четырех человек и нанес им ранения. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений"), в отношении мужчины 1987 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 25 июля. Подозреваемый, находясь в хирургическом отделении больницы, напал на четырех пациентов и нанес им в совокупности не менее 9 ударов ножом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после покушения на убийство мужчины на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около Карамышевской набережной. Подозреваемый в ходе конфликта нанес мужчине не менее пяти ударов ножом. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мужчины вели асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляли алкогольными напитками.