Москвичам пообещали необычно теплую погоду в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные в Москве ожидается потепление до 11–12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы. При этом он предупредил, что тепло не будет продолжительным.

"В субботу прогнозируется 10–11 градусов, а в воскресенье – даже до 12 градусов. <...> Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года. Правда, если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В четверг, 27 октября, в Москве ожидается 6–7 градусов тепла, а в пятницу – 7–9 градусов. После теплых выходных, продолжил синоптик, в столицу придет резкое похолодание, но оно будет кратковременным.

"31 октября <...> будет 4–5 градусов, но отчаиваться не нужно, потому что в последующем хоть такого необычного тепла не будет, но температура повысится. Во вторник и среду ожидается уже 5–8 градусов днем и временами небольшой дождь", – отметил он.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие два дня в нескольких регионах России ожидаются сильные осадки. Так, в Калужской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму пройдут интенсивные дожди. В Ненецком автономном округе и Республике Коми будут сильные метели.



"Атмосфера": 5 градусов тепла ожидается в столице 27 октября

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