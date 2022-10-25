Россияне рассказали, для чего чаще всего берут отгулы

Фото: depositphotos/fizkes

Более трети россиян берут отгулы для похода в поликлинику, а 30% – из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает RT.

Согласно исследованию, 22% отпрашиваются из-за доставок и вызовов мастеров на дом, 21% – по причине присмотра за детьми. Из-за усталости берут отгулы лишь 10% работников.

Достаточно редко россияне отпрашиваются с работы из-за хорошей погоды и желания прогуляться. Всего лишь 5% опрошенных когда-то брали отгул из-за приезда родственников, а 3% – из-за того, что проспали.

При этом, как показал опрос, 15% россиян вообще не берут отгулов на работе.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на временных работников после начала частичной мобилизации. Отмечалось, что наибольшее число вакансий связано с курьерской работой (14%).

В пределах 7–8% предложений касались таких позиций, как "менеджер по продажам", "упаковщик" и "водитель". Кроме того, востребованы стали и продавцы, операторы call-центров, учителя, врачи, программисты.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!