В России вырос спрос на временных работников после начала частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter выяснили, что на первые две недели октября на 52% увеличилось число вакансий на временных позициях. Сравнение проводилось с тем же периодом сентября, указывает РБК.

Наибольшее число вакансий связано с курьерской работой (14%). В пределах 7–8% предложений касаются таких позиций, как "менеджер по продажам", "упаковщик" и "водитель". Кроме того, востребованы продавцы, операторы call-центров, учителя, врачи и программисты.

Заинтересованность работодателей во временных работниках, указывают эксперты HeadHunter, вытекает из потребности заменить мобилизованных сотрудников. За ними необходимо сохранять рабочее место, однако существует потребность в выполнении их функционала.

Кроме того, аналитики указывают возможной причиной роста спроса на временных работников желание работодателей оптимизировать рабочие места. Они также могут преследовать цель адаптироваться к новым реалиям рынка труда.

Временный персонал особенно активно ищут работодатели из Москвы. Также в работниках на ограниченный срок заинтересованы в Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях и в Краснодарском крае.

Эксперт по трудовому праву HeadHunter Татьяна Нечаева объяснила, что срочный трудовой договор регулируется статьей 59 Трудового кодекса. Работодатели обязаны в таком документе указать зарплату, место работы и должность, а также прописать основания срочности и период найма сотрудника (в том числе через формулировку "на время исполнения обязанностей сотрудника...").

Ранее на портале "Объясняем.рф" рассказали, что работодатели не имеют права увольнять сотрудников, которые выразили желание добровольно мобилизоваться в армию, несмотря на наличие брони. Действующее законодательство допускает приостановление трудового договора.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

В Совфеде России предложили освободить от налогов выплаты работодателей мобилизованным

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!