Юрист оценила предложение освободить мобилизованных от транспортного налога

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Инициатива об освобождении мобилизованных от транспортного налога нуждается в поддержке, поскольку она направлена на облегчение жизни граждан, исполняющих свой воинский долг, заявила адвокат Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.

"Когда люди исполняют свой воинский долг, конечно, нужно им дать как можно больше отсрочек от кредитов, освобождений от налогов. Это поможет им материально", – сказала она.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил в качестве дополнительной меры поддержки мобилизованным освободить их от транспортного налога. Данную инициативу он представил Михаилу Мишустину.

По словам Власова, актуальность отмены для таких граждан налога на транспортное средство обусловлена невозможностью использования последнего во время военной службы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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