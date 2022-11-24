В приложении "Московский транспорт" появится функция вызова социального такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2023 года москвичи смогут вызывать социальное такси Мосгортранса с помощью приложения "Московский транспорт", заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С начала следующего года появится возможность заказывать соцтакси через приложение "Московский транспорт". Пользоваться услугой станет еще удобнее", – сказал он.

Ликсутов отметил, что столичные власти развивают пассажирские сервисы по поручению Сергея Собянина. Для заказа социального такси в приложении будет нужно зарегистрироваться, установить приложение, выбрать время подачи машины и оформить заказ.

"С помощью приложения "Социальное такси" маломобильным пассажирам удобно заказывать специальный автомобиль в нужное время и место по принципу обычного городского такси. С начала года приложение скачали больше 3 тысяч раз, с его помощью выполнено больше тысячи заказов", – добавил Ликсутов.

Ранее в столице появился сервис дистанционной подачи заявления для регистрации в службе "Социальное такси". В этом году услугами соцтакси воспользовались уже 186 тысяч пассажиров.

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