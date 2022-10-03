Мини-электробусы могут начать тестировать в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Электробусы малого класса, возможно, начнут тестировать в столице в 2022 году. Если результат будет успешным, то их запустят на постоянную основу, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Мосгортранса Николая Асаула.
"Мы бы, конечно, очень хотели использовать подвижной состав в сервисе "По пути" отечественного производства. Группа ГАЗ вышла с предложением поставить нам электробусы малого класса – электро-Газель. С большим удовольствием протестируем его на наших дорогах, может быть, даже в этом году уже придет такой опытный образец. По крайней мере, переговоры мы ведем не эту тему", – поделился Асаул.
Он добавил, что подобный транспорт могут начать тестировать в "Сколкове". Кроме того, заявил Асаул, Мосгортранс с 15 мая полностью перешел на отечественное программное обеспечение, которое позволяет учитывать картографию страны. Также оно более точно защищает от кибератак. Гендиректор поделился, что он полностью доволен российским софтом.
Ранее сообщалось, что в столице появилась возможность дистанционно подать заявление для регистрации в службе "Социальное такси". По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, данная услуга является важным сервисом для горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Новости часа: электробусы малого класса могут начать тестировать в Москве в 2022 году
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