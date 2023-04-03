Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве приводят в порядок Северный и Южный речные вокзалы

"Мой район. Навигатор": в Москве приводят в порядок Северный и Южный речные вокзалы

Собянин: московский участок ЦКАД стал еще одной точкой роста ТиНАО

Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти на 50%

В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

Эксперты заявили, что цены не некоторые квартиры вблизи БКЛ могут вырасти на треть

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

В столице спасли провалившегося под лед пса

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова почти на 50%

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Столица готовится к открытию речной навигации. В первую очередь в порядок после зимы приводят Северный речной вокзал. Там чистят и моют причалы, проверяют надежность креплений для швартовки судов, готовят к плаванию теплоходы. Кроме того, составляют расписание круизов в другие города.

А на Южном речном вокзале завершается масштабная реконструкция. В данный момент специалисты заканчивают благоустройство территории. Всего в этом сезоне причалы Северного и Южного вокзалов примут и отправят около 2 тысяч круизных теплоходов. Пассажиры смогут поплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика