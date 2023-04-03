"Мой район. Навигатор": в Москве приводят в порядок Северный и Южный речные вокзалы

Столица готовится к открытию речной навигации. В первую очередь в порядок после зимы приводят Северный речной вокзал. Там чистят и моют причалы, проверяют надежность креплений для швартовки судов, готовят к плаванию теплоходы. Кроме того, составляют расписание круизов в другие города.

А на Южном речном вокзале завершается масштабная реконструкция. В данный момент специалисты заканчивают благоустройство территории. Всего в этом сезоне причалы Северного и Южного вокзалов примут и отправят около 2 тысяч круизных теплоходов. Пассажиры смогут поплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".