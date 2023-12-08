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Новости

08 декабря, 08:00

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на Смирновской улице обновили в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом на Смирновской улице обновили в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось возле станции метро "Царицыно"

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На юго-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится на Смирновской улице. Дом был возведен в 1958 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и стояки холодного водоснабжения. На крыше специалисты частично обновили стропильную систему, утеплили чердачные помещения и заменили кровлю. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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