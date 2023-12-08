"Мой район. Обратная связь": дом на Смирновской улице обновили в Москве

На юго-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится на Смирновской улице. Дом был возведен в 1958 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и стояки холодного водоснабжения. На крыше специалисты частично обновили стропильную систему, утеплили чердачные помещения и заменили кровлю. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".