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22 декабря, 02:55

Город

"Мой район. Навигатор": новый жилой район появится на месте бывшей промзоны Южный порт

"Мой район. Навигатор": новый жилой район появится на месте бывшей промзоны Южный порт

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На месте бывшей промзоны Южный порт возводят перспективный жилой район. После благоустройства он станет одним из самых зеленых мест города с современной архитектурой и удобной инфраструктурой.

Всего на территории бывшей промзоны организуют более 25 гектаров аллей и скверов с десятками видов растений, которые будут воссоздавать разные природные зоны. Одной из главных достопримечательностей станет парк с искусственной рекой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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