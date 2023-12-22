"Мой район. Навигатор": новый жилой район появится на месте бывшей промзоны Южный порт

На месте бывшей промзоны Южный порт возводят перспективный жилой район. После благоустройства он станет одним из самых зеленых мест города с современной архитектурой и удобной инфраструктурой.

Всего на территории бывшей промзоны организуют более 25 гектаров аллей и скверов с десятками видов растений, которые будут воссоздавать разные природные зоны. Одной из главных достопримечательностей станет парк с искусственной рекой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".