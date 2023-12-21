Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от Рижской до реки Яузы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти утвердили планировку еще одной прилегающей к МЦД-3 территории, мероприятия пройдут на участке от станции Рижская до реки Яузы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



Согласно задумке, проект предполагает возведение современного городского вокзала МЦД-3 Митьково, а также реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети.



"Также планируется возведение надземного перехода через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка", – сообщил градоначальник.

Вместе с тем Собянин рассказал, что специалисты возведут гостиницу и общественно-деловой объект, чья площадь будет составлять 135 тысяч "квадратов".

Ранее стало известно, что возле станции Моссельмаш МЦД-3 появится два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями. Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на территории в 400 гектаров появится ряд объектов транспортной инфраструктуры.

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